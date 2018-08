Η πρώτη προπόνηση του Ακπόμ στον ΠΑΟΚ! Ετοιμάζεται για τα παιχνίδια με τη Σπαρτάκ – video

Τη δική του προσπάθεια για να πείσει τον Ραζβάν Λουτσέσκου να τον χρησιμοποιήσει στα παιχνίδια του Champions League κόντρα στη Σπαρτάκ Μόσχας, ξεκίνησε από σήμερα (05/08) ο Τσούμπα Ακπόμ.

Το νέο μετεγγραφικό απόκτημα του Δικεφάλου του Βορρά, έκανε την πρώτη του προπόνηση με τη φανέλα του ΠΑΟΚ και το «μοιράστηκε» με τους φίλους του στα social media, με ένα video που τον δείχνει να προετοιμάζεται ενόψει και της Σπαρτάκ.

Enjoyed my first session with the team 💪🏾🦅 @PAOK_FC pic.twitter.com/XU6RfPHQ5R

— Chuba Akpom (@cakpom) August 5, 2018