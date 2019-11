Η Σαπεκοένσε υποβιβάστηκε τρία χρόνια μετά την αεροπορική τραγωδία!

Η Σαπεκοένσε, βρέθηκε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων όλου του κόσμου τον Νοέμβριο του 2016, όταν το βράδυ της 28ης ημέρας εκείνου του μήνα το αεροπλάνο που μετέφερε την αποστολή της στην Κολομβία, για τον τελικό του Copa Sudamericana, συνετρίβη.

Σχεδόν όλοι οι παίκτες και το προσωπικό της ομάδας βρήκαν τραγικό θάνατο (εβδομήντα επτά επιβάτες σκοτώθηκαν). Με την υποστήριξη από όλο τον κόσμο, η ομάδα ανέκαμψε γρήγορα για να διατηρήσει την θέση της στην κορυφαία κατηγορία το 2017 και το 2018, καταφέρνοντας να ξεπεράσει μεγαλύτερες ομάδες με περισσότερους οπαδούς και μεγαλύτερους προϋπολογισμούς…

Το βράδυ της Τετάρτης όμως (27.11.2019) η Σαπεκοένσε έχασε 1-0 από την Μποταφόγκο, αποτέλεσμα που την καταδίκασε σε υποβιβασμό για πρώτη φορά από τότε που μπήκε στην ελίτ του ποδοσφαίρου της Βραζιλίας το 2013.

Last night, the club were relegated for the first time 😔

Today marks the anniversary of the tragic plane crash that killed 19 Chapecoense players 💚

Nov. 28, 2016: Disastrous plane crash killed 71 people, including almost the entire team and coaching staff, as Chapecoense travelled to Colombia for Copa Sudamericana Final.

Nov. 27, 2019: Chapecoense relegated from Brasileirão Série A for first time.

Tragic. #ForçaChape 🇧🇷🙏 pic.twitter.com/P5pWXju1Zm

