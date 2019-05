Η… συγγνώμη του Σουάρες! «Δεν θα πανηγυρίσω γκολ στο Άνφιλντ»

Ο πανηγυρισμός του Λουίς Σουάρες στο γκολ που πέτυχε κόντρα στην Λίβερπουλ, προκάλεσε αρκετές αντιδράσεις στους φίλους των “ρεντς”.

Ο Ουρουγουανός επιθετικός της Μπαρτσελόνα ρωτήθηκε σχετικά και φρόντισε να απολογηθεί: «Οι άνθρωποι που ξέρουν από ποδόσφαιρο μπορούν να καταλάβουν γιατί πανηγύρισα την προηγούμενη εβδομάδα. Μπορούν να αντιληφθούν τη σημασία του γκολ. Σέβομαι απεριόριστα τους φίλους της Λίβερπουλ. Σκόραρα στο “Καμπ Νόου”, πανηγύρισα και τώρα ζητάω συγγνώμη. Αν σκοράρω τώρα δεν θα το πανηγυρίσω με τον ίδιο τρόπο».

Στη συνέχεια σε ερώτηση που του έγινε σχετικά με την υποδοχή που περιμένει να έχει στο Άνφιλντ είπε: «Νομίζω ότι οι περισσότεροι θα με χειροκροτήσουν παρά θα αποδοκιμάσουν. Τώρα, αν θέλουν να αποδοκιμάσουν ορισμένοι εντάξει, αλλά νομίζω ότι οι περισσότεροι θα είναι χαρούμενοι και ευγνώμονες.

Όταν έρχομαι στο γήπεδο και με περιμένουν ακόμα και οι άνθρωποι στην κουζίνα να μου δώσουν δώρα για τα παιδιά μου, τότε αντιλαμβάνεστε την αγάπη μου που τρέφουν στη Λίβερπουλ».

📹 | Luis Suarez responds to criticism from Liverpool fans and says he won't celebrate if he scores at Anfield

pic.twitter.com/pBhCchDn4u

— BT Media (@BTClips) May 7, 2019