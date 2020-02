Σπουδαία μετεγγραφική κίνηση ολοκλήρωσε η Τσέλσι. Δικός της ο Μαροκινός μεσοεπιθετικός του Άγιαξ, Χαμίκ Ζίγιεχ, με τους “μπλε” του Λονδίνου να ανακοινώνουν την απόκτηση του 26χρονου εξτρέμ.

Ο Μαροκινός πωλήθηκε στους Λονδρέζους έναντι 45 εκατομμυρίων ευρώ και θα φορέσει τη φανέλα τους από το προσεχές καλοκαίρι. Να αναφέρουμε ότι στην ανακοίνωση του ο Άγιαξ τονίζει πως οι οπαδοί της ομάδας θα πρέπει ν’ απολαύσουν… κάθε επαφή του Ζίγιεχ με τη μπάλα σε αυτές τις 138 ημέρες που απομένουν μέχρι το φινάλε της παρουσίας του στους πρωταθλητές Ολλανδίας.

