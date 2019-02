Η «χλωμή» Μπαρτσελόνα και το κατόρθωμα του Μέσι! Video

Η Βαγιαδολίδ έβαλε δύσκολα στην Μπαρτσελόνα. Οι Καταλανοί εμφανίστηκαν… χλωμοί λίγες ημέρες πριν τον εκτός έδρας αγώνα τους με τη Λιόν για το Champions League, αλλά έφτασαν στη νίκη με το γκολ του Λιονέλ Μέσι (1-0).

Ο Πικέ κέρδισε στο 43’ πέναλτι σε μαρκάρισμα που δέχτηκε μέσα στην περιοχή από τον Μίτσελ και ο Μέσι ανέλαβε την εκτέλεση και έκανε το 1-0 για την ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε.

Έτσι, ο Αργεντινός πέτυχε για 11η σεζόν 30+ γκολ (σε όλες τις διοργανώσεις). Η τελευταία φορά που ο Μέσι είχε μετρήσει κάτω από 30 τέρματα, ήταν τη σεζόν 2007-08 όπου ο 20χρονος τότε Μέσι είχε σκοράρει 16 γκολ σε 40 αγώνες.

30 – Lionel Messi has scored 30+ goals in each of his last 11 seasons for @FCBarcelona in all competitions. Extraterrestrial. pic.twitter.com/abyokCMS2V

