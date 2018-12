Η χριστουγεννιάτικη προπόνηση της Άρσεναλ! Με κουδουνάκια στα πόδια ο Παπασταθόπουλος – video

Η Άρσεναλ του Σωκράτη Παπασταθόπουλου προπονήθηκε… σε χριστουγεννιάτικο κλίμα. Οι παίκτες της ομάδας του Έλληνα αμυντικού φόρεσαν κουδούνια στα πόδια κι έκαναν τα κόλπα τους με την μπάλα σε ρυθμούς…. Χριστουγέννων.

Οι “κανονιέρηδες” ανέβασαν βίντεο, με τον Παπασταθόπουλο και τους συμπαίκτες του να έχουν σχηματίσει έναν κύκλο και να κρατούν τη μπάλα στο αέρα, φορώντας τα κουδούνια. Ο Γκρανίτ Τζάκα ανέλαβε να ολοκληρώσει το… σκηνικό, στέλνοντας μακριά την μπάλα με δυνατό σουτ, έπειτα από… ασίστ του Σωκράτη.

🗓 #ChristmasEve 🌟

So turn that sound 🔛 because we're getting into the festive spirit 🎶

Granit at the end 🤣 pic.twitter.com/LoqxbxJbuu

