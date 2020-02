Ο τερματοφύλακας της Αλ Χιλάλ, Αμπντουλάχ Αλ Μαϊούφ, έζησε “μαγικές” στιγμές στο ματς με την Αλ Ράεντ, για το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, αφού στο τέλος του ματς πρώτα απέκρουσε πέναλτι και μετά σκόραρε, χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα του.

Σενάριο επιστημονικής φαντασίας θύμισαν όσα διαδραματίστηκαν στο τέλος της αναμέτρησης μεταξύ Αλ Χιλάλ και Αλ Ραέντ, για το πρωτάθλημα Σαουδικής Αραβίας. Η Αλ Χιλάλ προηγούνταν με 2-1, όταν η αντίπαλός της κέρδισε πέναλτι στο 90′.

Ο τερματοφύλακας, Αμπντουλάχ Αλ Μαϊούφ, απέκρουσε την εκτέλεση κρατώντας το προβάδισμα της ομάδας του, ενώ λίγο αργότερα απαίτησε να εκτελέσει το πέναλτι που κέρδισε συμπαίκτης του, ευστοχώντας και διαμορφώνοντας το τελικό 3-1, σε μία πραγματικά σπάνια συγκυρία.

Δείτε πως ο Αλ Μαϊούφ έγινε ο απόλυτος πρωταγωνιστής της ομάδας του

⏰ 89′ GK saves penalty to keep it at 1⃣➖2️⃣ 🧤⁣⁣

⁣⁣

⏰ 96′ GK scores to make it 1⃣➖3️⃣ 😱 ⁣⁣

⁣⁣

🎥 @riyadiyatv @SPL pic.twitter.com/Cv50GnGAYN