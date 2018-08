«Ήρωας» της Νότιγχαμ ο Λούκ Στιλ! Απίστευτη απόκρουση στα πέναλτι – video

Στη Νότιγχαμ Φόρεστ θα αγωνίζεται την προσεχή σεζόν, ο Λουκ Στιλ και το ντεμπούτο του στη βασική εντεκάδα της αγγλική ομάδας, ήταν κάτι παραπάνω από ιδανικό, αφού αποτέλεσε τον «κυρίαρχο» στη διαδικασία των πέναλτι, κόντρα στην Μπέρι.

Στα πλαίσια του Λιγκ Καπ, οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες με 1-1, για να οδηγηθεί το ματς στα πέναλτι, όπου ο πρώην τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού, απέκρουσε δύο εκτελέσεις των αντιπάλων, ενώ ανέλαβε και μία εκτέλεση για τη δική του ομάδα, πετυχαίνοντας τρομερό γκολ.

@Carabao_Cup Drama @Beyond_90 @NFFC crept past @buryfcofficial in the 1st round of the League Cup with 10 men, equalising in the 91st minute through @mattycash622’ #Beyond90Goal and then winning an epic penalty shootout 10-9 with sub goalie Luke Steele making the winning save. pic.twitter.com/RlmnU7rX4k

— Beyond 90 (@Beyond_90) August 15, 2018