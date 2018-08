Ίσμαελ: «Ο πρόεδρος του Απόλλωνα με απείλησε, προσπάθησε να επηρεάσει την αρχική ενδεκάδα»

Ο Βαλεριέν Ισμαέλ αποτελεί παρελθόν από τον Απόλλωνα Σμύρνης και λίγη ώρα μετά το επίσημο «διαζύγιο» με την «Ελαφρά Ταξιαρχία», ξέσπασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter.

Ο 42χρονος Γάλλος προπονητής υποστήριξε ότι δέχθηκε απειλές από τον πρόεδρο του Απόλλωνα, αλλά και παρεμβάσεις στην αρχική ενδεκάδα και τις αλλαγές στο παιχνίδι της πρεμιέρας με την ΑΕΛ.

«Η συνεργασία με τον Απόλλωνα Σμύρνης σταμάτησε σήμερα. Ο πρόεδρος με απείλησε και προσπάθησε να επηρεάσει την αρχική ενδεκάδα, όπως και τις αλλαγές που θα έκανα στη διάρκεια του ματς. Είναι αδύνατο για μένα να δουλέψω κάτω από αυτές τις συνθήκες», τόνισε ο Ίσμαελ.

My collaboration with Apollo Smyrnis is ending today.The president threatened me and attempted to influence the starting eleven as well as the substitutions to be made during match-day. It’s impossible for me to work under these conditions @pguillou42 @SkySportDE @BILD @RMCsport

