Μια παράσταση βγαλμένη από τα πιο απίθανα όνειρα των οπαδών της, προσέφερε στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα του Άνφιλντ η Λίβερπουλ, «σαρώνοντας» με 3-0 την επικείμενη πρωταθλήτρια Αγγλίας, Μάντσεστερ Σίτι, κρατώντας εύκολα το σκορ και μέχρι το τέλος του ματς. Τρομερός Σαλάχ, είχε γκολ και ασίστ στο πρώτο ημίχρονο, πριν αποχωρήσει τραυματίας στις αρχές του δευτέρου μέρους. Δεν μπόρεσε να αντιδράσει σε κανένα σημείο του παιχνιδιού η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα.

Εντυπωσιακή και η Μπαρτσελόνα στο άλλο ματς, έκανε «πλάκα» από το 1-0 και μετά και κατάφερε να μετατρέψει σε τυπική διαδικασία τη ρεβάνς με το τελικό 4-1. Μοιραίοι για την Ρόμα οι Ντε Ρόσι και Μανωλάς, αφού τα αυτογκόλ τους, άνοιξαν το δρόμο για την εύκολη νίκη της ομάδας του Ερνέστο Βαλβέρδε. Μείωσε ο Ντζέκο στο 80′ σε ένα πεντάλεπτο γεμάτο φάσεις για τους Ρωμαίους, που σταμάτησαν πάνω στον Τερ Στέγκεν.

Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Σίτι 3-0

Σε ένα απίστευτο πρώτο ημίχρονο, η Λίβερπουλ “ισοπέδωσε” την επικείμενη πρωταθλήτρια Αγγλίας, Μάντσεστερ Σίτι, με 3-0, βάζοντάς την στα “σκοινιά” από νωρίς. Μόλις στο 6′ ο Μανέ προειδοποίησε με σουτ που κόντραρε και πέρασε άουτ. Και ήδη στο 11′ το σκορ ήταν στο 1-0 με τον Σαλάχ να παίρνει το “ριμπάουντ” από το σουτ του Φιρμίνιο που απέκρουσε ο Έντερσον για να κάνει εύκολα από κοντά το 1-0.

38th goal for Salah, this man is a cheat code for us.

Η Σίτι προσπάθησε άμεσα να αντιδράσει αλλά ο Σανέ έκανε κακή επιλογή σε αντεπίθεση στο 12′ σουτάροντας άουτ. Έτσι στο 20′ ήρθε ο απόλυτος αιφνιδιασμός για την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα, με τον Τσάμπερλεϊν να πιάνει ένα φοβερό σουτ από μακριά για το 2-0.

Η Μάντσεστερ Σίτι φάνηκε να τα… χάνει και η Λίβερπουλ, το εκμεταλλεύτηκε πιέζοντας διαρκώς και για άλλα γκολ. Το 3-0 δεν άργησε έτσι να έρθει, καθώς στο 31′ ο Σαλάχ έδωσε μια εξαιρετική ασίστ στον Μανέ και αυτός με κεφαλιά από κοντά έκανε το 3-0, για να ολοκληρώσει ένα μαγικό πρώτο ημίχρονο για τους φίλους των “κόκκινων”.

GOOOLLL | Liverpool 3-0 Manchester City | 30' Mane

Η Λίβερπουλ θα μπορούσε μάλιστα να πετύχει και τέταρτο γκολ, αφού συνέχισε να βγαίνει στην αντεπίθεση, αλλά τα λάθη στην τελική πάσα δεν της επέτρεψαν να δημιουργήσει κάποια μεγάλη ευκαιρία.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Μάντσεστερ Σίτι προσπάθησε να αντιδράσει και πήρε την κατοχή της μπάλας, αλλά η Λίβερπουλ ήλεγχε τον ματς. Με τον Σαλάχ να αποχωρεί μάλιστα τραυματίας στο 53′, η ομάδα του Κλοπ έριξε αρκετά τον ρυθμό του αγώνα.

Από την πλευρά της όμως και η Σίτι δεν κατάφερε να δημιουργήσει κάποια μεγάλη ευκαιρία πέραν κάποιων σουτ των Φερναντίνιο και Γκουντογκάν. Έτσι το τελικό 3-0, έχει μετατρέψει τους «κόκκινους σε απόλυτο φαβορί για την πρόκριση στους «4» του Champions League.

Μπαρτσελόνα-Ρόμα 4-1

Ο αγώνας στο Καμπ Νου ξεκίνησε αναμενόμενα με την Μπαρτσελόνα στην επίθεση και μάλιστα μόλις στο 7΄ο Σουάρες έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, αλλά το γκολ ακυρώθηκε σωστά ως οφσάιντ.

Η ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε συνέχισε να ψάχνει το γκολ, όμως η Ρόμα κράταγε σχετικά εύκολα το μηδέν στην άμυνά της. Μοναδική σοβαρή απειλή για την ιταλική ομάδα, μια σέντρα-σουτ του Ράκιτιτς που βρήκε στο αριστερό κάθετο δοκάρι του Άλισον.

Ivan Rakitic hits the post!

Στο 38ο λεπτό του ματς όμως, ο Ντε Ρόσι έκανε τη “δουλειά” για τους παίκτες της Μπαρτσελόνα. Στην προσπάθειά του να διακόψει τη συνεργασία Μέσι-Ινιέστα, ο αρχηγός της Ρόμα βρήκε λανθασμένα τη μπάλα, για να τη στείλει με εντυπωσιακό, πάντως, τρόπο στα δίχτυα της ομάδας του για το 1-0. Αυτό ήταν και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η εικόνα της Μπαρτσελόνα ήταν εμφανώς βελτιωμένη. Οι παίκτες του Βαλβέρδε, απελευθερωμένοι από το άγχος μετά και το αυτογκόλ του Ντε Ρόσι, πίεσαν για να τελειώσουν το ματς και τα κατάφεραν.

Αυτογκόλ του Μανωλά

Το 2-0 ήρθε σε μία άτυχη στιγμή για τον Κώστα Μανωλά, αφού η ο Έλληνας αμυντικός στην προσπάθειά του να διώξει την μπάλα σε προβολή του Ουμτιτί που βρήκε και στο δοκάρι, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Άλισον, για το δεύτερο αυτογκολ της Ρόμα στη βραδιά!

Λίγα λεπτά μετά μάλιστα, η Μπαρτσελόνα ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 3-0. Από προσπάθεια του Μέσι και σουτ του Σουάρες, ο Πικέ βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση και με τον Άλισον εξουδετερωμένο έκανε εύκολα το 3-0.

#Barça quickly score again to make it 3-0 vs #ASRoma. Quick counterattack led by Messi, shot by Suarez was saved, but Pique was there to finish the rebound after sprinting up from the back.

Αντίδραση από τη Ρόμα

Μετά το 3-0 η Μπαρτσελόνα φάνηκε να ρίχνει το ρυθμό και η Ρόμα προσπάθησε να αντιδράσει. Σε ένα απίθανο 5λεπτο κατά το οποίο δημιούργησε τρεις εξαιρετικές ευκαιρίες, κατάφερε να πετύχει και την ισοφάριση. Πιο συγκεκριμένα, από το 75′ μέχρι το 80′ έκανε 4 τελικές προς την εστία, αλλά ο Τερ Στέγκεν έβγαζε τα πάντα με τρομερές αποκρούσεις.

Ter Stegen after his mistake.. Insane double-save.

Στο 80′ όμως, ο τερματοφύλακας της Μπαρτσελόνα δεν κατάφερε να βρει απάντηση για μία ακόμη φορά κόντρα στον Τζέκο. Από εξαιρετική προσπάθεια του Περότι, ο Βόσνιος επιθετικός έβαλε πλάτη τον Ζόρντι Άλμπα και μείωσε σε 3-1.

Το γκολ της Ρόμα έδωσε όμως και πάλι κίνητρο στη Μπαρτσελόνα, με τους παίκτες του Βαλβέρδε να βγαίνουν ξανά στην επίθεση για να «τελειώσουν» το ματς. Κάτι που κατάφεραν τελικά στο 87′. Από λάθος στην άμυνα της Ρόμα, ο Σουάρες βρήκε τη μπάλα στρωμένη μπροστά του και με δυνατό σουτ έκανε το 4-1, που ήταν και το τελικό σκορ.