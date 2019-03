Ισόβια τιμωρία στον Τούρκο με την λεπίδα! Τέλος το ποδόσφαιρο από κάθε πόστο – video

Με δια βίου αποκλεισμό από το ποδόσφαιρο τιμωρήθηκε ο Μανσούρ Τσαλάρ, που έγινε είδηση πριν λίγες ημέρες, όταν και τραυμάτισε αντιπάλους του στον αγωνιστικό χώρο, με λεπίδα που είχε κρύψει στην εμφάνισή του.

Ο Τούρκος ποδοσφαιριστής είναι αναγκασμένος να σταματήσει έτσι για πάντα το ποδόσφαιρο, ενώ δεν θα του επιτρέπεται ούτε η είσοδος στα γήπεδα και η οποιαδήποτε ενασχόλησή του με το άθλημα.

Disturbing scenes yesterday after Amedspor player Mansur Çalar allegedly took a razor blade onto the pitch against Sakaryaspor and slashed Tevfik Köse, Dilaver Güçlü, Hacı Ömer Doğru and Ferhat Yazgan

The Tv264 shows what appears to be an object held by Çalar pic.twitter.com/Vhg4pCr2R0

