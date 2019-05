Ισόβιος αποκλεισμός σε οπαδό! Μετά από ναζιστική χειρονομία – video

Η Βαλένθια έσπευσε να τιμωρήσει τους οπαδούς που «πλήγωσαν» την εικόνα της στο ευρωπαϊκό παιχνίδι με την Άρσεναλ και ήδη ετοιμάζεται να στείλει έναν από αυτούς στο δικαστήριο.

Πιο συγκεκριμένα, οι «νυχτερίδες» ανακοίνωσαν ότι έχει ταυτοποιηθεί ένας από τους οπαδούς της που έκαναν ναζιστικές και ρατσιστικές χειρονομίες στην κερκίδα του Έμιρεϊτς και θα κινηθούν εναντίον του για προσβολή της εικόνας του κλαμπ, ενώ έχει ήδη απαγορευθεί διά βίου, η είσοδός του στο Μεστάγια.

Παράλληλα, η ομάδα του Λεβάντε συνεχίζει τις έρευνες για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπολοίπων οπαδών που βρισκόταν δίπλα του, για αντίστοιχες ενέργειες εναντίον τους.

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) May 3, 2019

Sick Valencia fans make monkey gestures and Nazi salutes at Arsenal fans https://t.co/DFvVD0um2B pic.twitter.com/JZYD2q7Dug

Nazi salutes and monkey gestures, made by Spanish fans, at the end of the Arsenal – Valencia match. 02.05.2019 pic.twitter.com/TwVWa3c8y7

— HooligansTV (@HooligansTV1) May 3, 2019