Ένα ημίχρονο ήταν… αρκετό για τη Παρί Σεν Ζερμέν, προκειμένου να “καθαρίσει” με 4-0 την Μονπελιέ στο “Παρκ ντε Πρενς”, σε ματς της 23ης αγωνιστικής της Ligue 1.

Δύο γκολ για τους σχεδόν βέβαιους πρωταθλητές Γαλλίας πέτυχε ο Νεϊμάρ (το πρώτο με πέναλτι), ενώ σκόραραν ακόμη οι Καβάνι και Ντι Μαρία.

Η αναμέτρηση αυτή είδε δυο σημαντικά ρεκόρ για τους γηπεδούχους. Ο Καβάνι έκανε το 1-0, τέρμα που τον ανέβασε στην κορυφή των σκόρερ της ομάδας (157). Ο Ουρουγιανός επιθετικός ξεπέρασε κατά ένα γκολ τον Ιμπραΐμοβιτς!

Edinson Cavani's record goal for PSG wasn't one of his all-time best, but his celebration was an absolute epic! 🎉🎉🎉 pic.twitter.com/AerMk1HjQ0

