Ο Ρέτσος κατάφερε σκοράρει στην έδρα της Λειψίας και να κάνει το 1-3 υπέρ της Λεβερκούζεν, πετυχαίνοντας έτσι το παρθενικό του γκολ στην επαγγελματική του καριέρα!

Αν και βρέθηκαν να χάνουν, οι «ασπιρίνες» έφτασαν στη νίκη με 1-4 και τους 48 βαθμούς και πήραν σαφέστατο προβάδισμα για την παρουσία της στο Champions League της επόμενης περιόδου.

Η Λεβερκούζεν ξεπέρασε την 5η Άιντραχτ (46 β.) και την 6η Λειψία (46 β.), πέντε αγωνιστικές πριν το φινάλε του πρωταθλήματος. Να αναφέρουμε πως την επόμενη αγωνιστική έχει Λεβερκούζεν – Άιντραχτ.

Table after MD29.

• Dortmund close the gap on Schalke in 2nd to just a point ahead of their Revierderby this weekend.

• Leverkusen move back into the top-four.

• Hamburg give themselves a glimmer of hope, whilst Köln remain 6 points behind Mainz after their draw. pic.twitter.com/LfayzHtAhW

