Ιταλία – Ελλάδα: Με νέες εντυπωσιακές εμφανίσεις η «σκουάντρα ατζούρα»! video, pics

Με νέο και… Αναγεννησιακό λουκ κόντρα στην Εθνική Ελλάδας! Τις νέες της εντυπωσιακές εμφανίσεις θα χρησιμοποιήσει η Ιταλία, στην αναμέτρηση με τη «Γαλανόλευκη» που θα γίνει στο “Ολίμπικο” της Ρώμης, για τα προκριματικά του Euro 2020.

«Η φανέλα σφραγίζει μία νέα εποχή για την εθνική ομάδα σε μία περίοδο κατά την οποία ένα γκρουπ από νεαρούς παίκτες κατακτούν ένα σημαντικό ρόλο στην γαλάζια ομάδα.

Με ερεθίσματα από τα υφάσματα και την αρχιτεκτονική της Αναγέννησης, το πράσινο χρώμα στην εμφάνιση παραπέμπει στην «Maglia Verde» που φορέθηκε για μία και μοναδική αφορά από την Ιταλία στο πλαίσιο της νίκης της με 2-0 επί της Αργεντινής τον Δεκέμβριο του 1954 στο Ολυμπιακό Στάδιο της Ρώμης.

Η νέα εμφάνιση, που θα κάνει ντεμπούτο στις 12 Οκτωβρίου στο Ιταλία-Ελλάδα στο ίδιο στάδιο Olimpico όπου ήταν πρωταγωνίστρια πριν από 65 χρόνια η πράσινη φανέλα, παραπέμπει σε ένα γραφικό που είναι εμπνευσμένο από την Αναγέννηση και συνιστά εορτασμό του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος της ιταλικής κουλτούρας».

A New Wave Rises 🇮🇹

Introducing @azzurri new kit, straight from the Renaissance.

Available now. pic.twitter.com/mBKnvFSMAO

— PUMA Football (@pumafootball) October 7, 2019