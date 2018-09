Ήθελε Ρεάλ Μαδρίτης ο Αζάρ! Ο λόγος που έμεινε στην Τσέλσι

Την επιθυμία να αγωνιστεί στην Ισπανία, αλλά και το γεγονός ότι βρέθηκε κοντά στη μετεγγραφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης, αποκάλυψε ο Εντέν Αζάρ μετά το νέο του γκολ στο πρωτάθλημα κόντρα στην Τσέλσι, που τον έφερε στην πρώτη θέση των σκόρερ στην Πρέμιερ Λιγκ.

Best in the league? Best in Europe? Best in the world? 🤔 pic.twitter.com/G6gy9hR3Ur

Eden Hazard is the Premier League’s top scorer this season with six goals!

Ο Βέλγος τόνισε ότι μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο ήθελε να πάρει μετεγγραφή στη «Βασίλισσα», όμως η άφιξη του Σάρι στην τεχνική ηγεσία των «μπλε», άλλαξε τα πλάνα του, γεγονός που δεν μετάνοιωσε μετά και το εντυπωσιακό ξεκίνημα στη σεζόν.

«Θα σας πω την αλήθεια, μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο, ήμουν πρόθυμος να φύγω από την Τσέλσι γιατί το όνειρό μου είναι να παίξω στην Ισπανία. Μίλησα τόσο με τον σύλλογο όσο και με τον προπονητή και τους είπα ότι θα ήθελα να μείνω. Βλέποντας τώρα πίσω, συνειδητοποιώ ότι ήταν η σωστή απόφαση και είμαι απίστευτα χαρούμενος τώρα».

Για το συμβόλαιό του: «Έχω άλλα δύο χρόνια συμβόλαιο με την ομάδα και ίσως να προχωρήσω σε επέκταση. Δεν ξέρω…

'I wanted to leave because my dream is to play in Spain'

Eden Hazard admits he wanted a move away from Chelsea in the summer amid Real Madrid linkshttps://t.co/Ox99IwL6yR pic.twitter.com/E10QXKngmY

