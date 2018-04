Την κατάκτηση του 28ου πρωταθλήματος στην ιστορία τους πανηγυρίζει –και μαθηματικά- η Μπάγερν Μονάχου, που επικράτησε εκτός έδρας της Άουγκσμπουργκ με 4-1!

Οι Βαυαροί κάθισαν έτσι για 6η σερί φορά στο… θρόνο της Bundesliga, με τον Χάινκες να αλλάζει τις… ισορροπίες με την επιστροφή του στον πάγκο τους και να τους οδηγεί στη «σαλατιέρα».

Η Μπάγερν βρέθηκε πίσω στο σκορ με το αυτογκόλ του Νίκλας Ζούλε (18’), αλλά στη συνέχεια τα πράγματα… κύλησαν όπως μας έχει συνηθίσει και έφτασε στην «τεσσάρα».

Στο 32’ ο Τολισό έφερε το ματς στα ίσα, ενώ έξι λεπτά αργότερα ο Χάμες Ροντρίγκες έδωσε το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους. Τα γκολ των Ρόμπεν (62’) και Βάγκνερ (87’) διαμόρφωσαν το τελικό σκορ.

Congratulations to Bayern on their sixth consecutive Bundesliga title! 🎉🏆🏅#UCL pic.twitter.com/tsziculFiE

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 7, 2018