Κάλεσε Μουρίνιο ο Ζιντάν! Το τηλεφώνημα για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Την ώρα που όλα τα αγγλικά ΜΜΕ ήθελαν τον Ζοζέ Μουρίνιο κοντά στην έξοδο από το Ολντ Τράφορντ και τον Ζινεντίν Ζιντάν στη θέση του, ο Γάλλος τεχνικός επικοινώνησε με τον συνάδελφό του για να ξεκαθαρίσει την κατάσταση.

Σύμφωνα με τη Sun, ο πρώην τεχνικός της Ρεάλ Μαδρίτης τηλεφώνησε στον Πορτογάλο προπονητή για να τον διαβεβαιώσει ότι ο ίδιος όχι μόνο δεν έχει την παραμικρή επαφή με ανθρώπους των «κόκκινων διαβόλων», αλλά δεν πρόκειται και να το κάνει, τουλάχιστον όσο εκείνος βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας.

'Hello Jose, it's Zizu.'

Zinedine Zidane has reportedly been in touch with Jose Mourinho.

