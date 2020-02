Ο 10χρονος φίλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ντάρα Κέρλεϊ, δεν άντεξε τις συνεχόμενες νίκες της Λίβερπουλ στο φετινό πρωτάθλημα και έστειλε μήνυμα στον Γιούργκεν Κλοπ, ζητώντας του να κάνει τους παίκτες του να χάσουν.

Η είδηση δεν άργησε να γίνει viral και ο Γερμανός τεχνικός των “κόκκινων” όχι μόνο απάντησε στον πιτσιρικά, αλλά του έστειλε και ένα δικό του ολόκληρο γράμμα, εξηγώντας του ότι πρέπει να τον απογοητεύσει.

Το μήνυμα του 10χρονου στον Κλοπ

“Αγαπητέ Γιούργκεν Κλοπ, το όνομά μου είναι Daragh. Είμαι 10 ετών. Πηγαίνω στο Glenswilly N.S. στο Ντόνεγκαλ. Υποστηρίζω την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ο λόγος που γράφω είναι για να παραπονεθώ.

Η Λίβερπουλ νικάει σε πάρα πολλά παιχνίδια. Εάν πάρετε άλλες 9 νίκες τότε θα έχετε το καλύτερο αήττητο σερί στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Είναι πολύ άσχημο να είσαι φαν της Γιουνάιτεντ όταν συμβαίνει αυτό.

Οπότε την επόμενη φορά που θα παίξει η Λίβερπουλ, σε παρακαλώ κάντε τους να χάσουν. Θα πρέπει να αφήσετε την άλλη ομάδα να σκοράρει.

Ελπίζω να σας έπεισα να μην πάρετε το πρωτάθλημα ή να κάνετε νίκη σε άλλο ματς ξανά. Δικός σας ειλικρινά, Daragh”‘

Η απάντηση του Κλοπ

“Aγαπητέ Dara. Καταρχήν θέλω να σε ευχαριστήσω που μου έγραψες. Ξέρω πως δεν μου έστειλες καλή τύχη ή κάτι τέτοιο αλλά είναι πάντα ωραίο όταν ακούω έναν νεαρό φαν του ποδοσφαίρου και εκτιμώ πως θέλησες να έρθεις σε επικοινωνία μαζί μου.

Δυστυχώς, σε αυτή την περίπτωση, δεν μπορώ να ανταποκριθώ στο αίτημά σου, τουλάχιστον όχι κατ’επιλογή μου. Όσο και αν θέλεις να χάσει η Λίβερπουλ, είναι δουλειά μου να κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να βοηθώ την Λίβερπουλ να νικάει καθώς υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο που το θέλουν αυτό, συνεπώς δεν θέλω να τους απογοητεύσω.

Ευτυχώς για σένα, έχουμε χάσει ματς στο παρελθόν και θα χάσουμε ματς στο μέλλον επειδή αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Το πρόβλημα είναι πως όταν είσαι 10 ετών, νομίζεις ότι τα πράγματα θα μείνουν πάντα όπως είναι τώρα αλλά αν υπάρχει ένα πράγμα για το οποίο μπορώ να σε διαβεβαιώσω ως ένας άνθρωπος που είναι 52 ετών, είναι πως αυτό δεν ισχύει.

Έχοντας διαβάσει πάντως το γράμμα σου, νομίζω ότι μπορώ να πω με ασφάλεια πως ένα πράγμα που δεν πρόκειται να αλλάξει είναι το πάθος σου για το ποδόσφαιρο και το σύλλογό σου. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι τυχερή που σε έχει.

Ελπίζω πως αν είμαστε αρκετά τυχεροί και πάρουμε τη νίκη σε μερικά ακόμα παιχνίδια ή σηκώσουμε ακόμα κάποιους τίτλους, εσύ δεν θα απογοητευτείς, καθώς αν και οι σύλλογοί μας είναι μεγάλοι αντίπαλοι, τρέφουμε επίσης ένα μεγάλο σεβασμό ο ένας για τον άλλο.

Αυτό, για μένα, είναι όλο το νόημα του ποδοσφαίρου. Να προσέχεις τον εαυτό σου και καλή τύχη.

Γιούργκεν Κλοπ”.

🇩🇪 Jürgen Klopp received a letter from a 10 year old Manchester United fan asking him if he could stop winning games.



This was his response. Top class.👏🏼 pic.twitter.com/mYwTYajAkh — FutbolBible (@FutbolBible) February 21, 2020