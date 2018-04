Την πολύ καλή περίοδο που διανύει στη Ligue 1 επιβεβαίωσε ο Κώστας Μήτρογλου με τη σημερινή του εμφάνιση κόντρα στην Λιλ.

Ο διεθνής στράικερ με τα δύο γκολ που πέτυχε εναντίον των «λιλουά» (έπαιξε σε όλο το 90λεπτο) έφτασε τα 8 στο πρωτάθλημα και ήταν από τους κορυφαίους της Μαρσέιγ στο επιβλητικό 5-1 στο «Βελοντρόμ».

Ο Μήτρογλου πέτυχε στο 35′ το 3-0, ενώ έβαλε και το επόμενο γκολ της Μαρσέιγ, τρία λεπτά αργότερα.

🇫🇷MARSEILLE 3️⃣-0️⃣LILLE 🇫🇷

⚽️ ET BUT DE MITROGLOU !!!! Quel beau but !!! Centre de @JordanAmavi en plein sur la tête de Kostas Mitroglou qui trompe le gardien Lillois !!!!🔥#OMLOSC @OM_Officiel @losclive pic.twitter.com/QDxZqjgcv1

— Total FOOTBALL (@Tootal_Football) April 21, 2018