Ο Πορτογάλος άσος της «βασίλισσας» συνέχισε με κεκτημένη ταχύτητα από το Champions League, όπου οδήγησε την ομάδα του στα προημιτελικά εις βάρος της Παρί Σεν Ζερμέν, σκοράροντας και σήμερα και μάλιστα εις διπλούν, στο 2-1 της πρωταθλήτριας Ευρώπης επί των Βάσκων.

Το συγκρότημα του Ζιντάν μείωσε τη διαφορά από τη δεύτερη Ατλέτικο Μαδρίτης στους 4 βαθμούς, με παιχνίδι περισσότερο από τους «ροχιμπλάνκος».

@Cristiano with another goal , 3 back to back braces in la liga.

Saves the day for @realmadrid@DaniCarvajal92 with assist.#EIBRMA #EibarRealMadrid #Ronaldo #CR7 #GoalOfTheDay #halamadrid pic.twitter.com/0hA4z4EZA0

