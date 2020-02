“Καθάρισε” με Κριστιάνο Ρονάλντο από τη… βούλα η Γιουβέντους! video

Επιστροφή στις νίκες για την Γιουβέντους και μάλιστα με “τριάρα”. Η “βέκια σινιόρα” νίκησε μέσα στο Τορίνο την Φιορεντίνα με 3-0, αποτέλεσμα που την έφερε στο +6 από την Ίντερ. Να αναφέρουμε ότι η ομάδα του Μιλάνου αντιμετωπίζει το βράδυ εκτός έδρας την Ουντινέζε.

Η Γιουβέντους είχε για μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Πορτογάλος θα γίνει την προσεχή Τετάρτη (12.02.2020) 35 ετών και σήμερα το… γιόρτασε σκοράροντας δύο φορές από το σημείο του πέναλτι (40′, 80′).

Ο “CR7” έφτασε έτσι τα 150 εκτελεσμένα πέναλτι στην καριέρα του, έχοντας σκοράρει στα 125. Παράλληλα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε ο πρώτος παίκτης της Γιουβέντους που «βρήκε δίχτυα» για εννέα διαδοχικούς αγώνες πρωταθλήματος μετά τον Δεκέμβριο του 2005 και τον Νταβίντ Τρεζεγκέ…

Ο Ντε Λιχτ ήταν αυτός που διαμόρφωσε το τελικό σκορ με κοντινή κεφαλιά στο 90+1′.

⚽️ FT: JUVENTUS 3-0 FIORENTINA | Cristiano Ronaldo scored twice from the penalty spot and De Ligt got a goal as well. The Champions of Italy are 6 points clear from Inter Milan. pic.twitter.com/ffvXHuXhEl

