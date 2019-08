«Καυτή» Ίντερ! «Τεσσάρα» στην πρεμιέρα με γκολάρες και… Λουκάκου – video

Νικηφόρα πρεμιέρα στη φετινή Serie A για την Ίντερ. Η ομάδα του Μιλάνου πήρε το εντός έδρας «τρίποντο» επί της Λέτσε, επικρατώντας με ένα… εντυπωσιακό 4-0!

Τα δύο γκολ τα οποία πέτυχε η Ίντερ στο πρώτο ημίχρονο, ήταν… για θαυμασμό! Στο 21’ ο Μπρόζοβιτς άνοιξε το σκορ με τρομερό σουτ, ενώ τρία λεπτά αργότερα ο Σένσι «χόρεψε» τους παίκτες της Λέτσε που πήγαν να του κάνουν άμυνα και με υπέροχο σουτ νίκησε τον αντίπαλο πορτιέρε.

Inter 1-0 Lecce (Brozovic) With a stunning strike from outside the box pic.twitter.com/mZ0rtxQg7V — InterYaMedia (@InterYaMedia) August 26, 2019

Inter 2-0 Lecce (Stefano Sensi) With some quick feet and a tidy finish into the bottom corner 💉 pic.twitter.com/A69hCi4zAP — InterYaLautaro (@InterYaLautaro) August 26, 2019

Η Ίντερ είχε τον έλεγχο του ματς και στην επανάληψη κι έφτασε στο 3-0, με τον Λουκάκου να πετυχαίνει στο 60’ το πρώτο του επίσημο τέρμα με τη φανέλα της. Το τελικό 4-0 διαμορφώθηκε στο 84’ με το ασύλληπτο σουτ του Καντρέβα. Η Λέτσε ολοκλήρωσε το ματς με δέκα παίκτες, αφού στο 76′ ο Φαρίας είδε την κόκκινη κάρτα.