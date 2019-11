Κέιν προς Ποκετίνο: “Αφεντικό, θα σου είμαι παντοτινά ευγνώμων!”

Όταν ο Μαουρίσιο Ποκετίνο ανέλαβε την Τότεναμ το 2014, οι “σπερς” είχαν καταφέρει να βρεθούν μόλις δύο φορές ανάμεσα στους πρώτους τέσσερις στην τελική βαθμολογία, σε 22 σεζόν της Premier League.

Με τον Αργεντινό στον πάγκο της -όμως- η Τότεναμ το πέτυχε στις τέσσερις από τις πέντε σεζόν του ενώ πήγε για πρώτη φορά στον τελικό του Champions League, σε μια χρονιά όπου έχτιζε γήπεδο και που δεν έκανε μετεγγραφές.

Ο Ποκετίνο βοήθησε πολλούς παίκτες να “φτιάξουν” το ποδοσφαιρικό τους όνομα. Ένας από αυτούς, ο αρχηγός της ομάδας και της Εθνικής Αγγλίας, Χάρι Κέιν, που στο άκουσμα της είδησης έγραψε ένα συγκινητικό ποστ, αποχαιρετώντας τον Αργεντινό προπονητή.

“Αφεντικό, θα σου είμαι παντοτινά ευγνώμων γιατί με βοήθησες να πετύχω τα όνειρά μου. Μαζί είχαμε κάποιες θαυμάσιες στιγμές στα τελευταία 5,5 χρόνια που ποτέ δεν πρόκειται να ξεχάσω. Ήσουν ο προπονητής μου και ο φίλος μου και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την σχέση αυτή. Καλή τύχη σε ό,τι κάνεις”, αναφέρει ο Χάρι Κέιν.

Gaffer. I’ll be forever thankful to you for helping me achieve my dreams. We’ve had some amazing moments in the last 5 and a half years that I will never forget. You were my manager but my friend as well and I thank you for that relationship. Good luck with your next chapter! 💙 pic.twitter.com/u64RXV7wd4

— Harry Kane (@HKane) November 20, 2019