Κηδεία Αστόρι: Ανακοίνωση με απαγορεύσεις από την οικογένεια

Όπως ενημέρωσε η Φιορεντίνα -με “τιτίβισμα” της- η σορός του Αστόρι θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα από το μεσημέρι της Τετάρτης (07/03) μέχρι το βράδυ της ίδιας ημέρας στο ομοσπονδιακό τεχνικό αθλητικό κέντρο της “σκουάντρα ατζούτα” που βρίσκεται στη Φλωρεντία στην περιοχή Κοβερτσιάνο. Στη σημείο έχουν γίνει οι απαραίτητες προετοιμασίες από τους “βιόλα”.

Tomorrow, Wednesday 7 March, the public will be able to pay their respects to Davide Astori at the FIGC technical centre in Coverciano, where the Fiorentina captain will lie in repose from 16:30 to 22:30. Entrance from Via Gabriele D'Annunzio 138. Info -> https://t.co/kFhnBsXj5h pic.twitter.com/C5l9R7N7rz

