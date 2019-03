Μπελάδες για τον Νεϊμάρ και την Παρί Σεν Ζερμέν, καθώς ο Βραζιλιάνος κινδυνεύει πλέον σοβαρά με τιμωρία για όσα έγραψε στο instagram μετά το παιχνίδι της ομάδας του με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Champions League.

Ο αρχηγός της «σελεσάο» ήταν έξαλλος με την απόφαση του διαιτητή στη φάση του πέναλτι, όπως και όλοι στον γαλλικό σύλλογο, σχολιάζοντας το γεγονός στα social media. Σε ανάρτησή του όμως μετά τον αγώνα έγραψε στα πορτογαλικά «Άντε γαμ@@@@ε» για την απόφαση του ρέφερι και η UEFA δεν φαίνεται ότι σκοπεύει να το αφήσει να περάσει ατιμώρητο.

Oh my word, today's Champion's League was even more dramatic: Paris St. Germain, the official club football team of the state of Qatar, lost at home to Manchester United on a stoppage-time penalty awarded after a highly dubious video review pic.twitter.com/dvZnxL6cCw

— Stokes (@stokesmayo) March 6, 2019