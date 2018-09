Κλείνει «στόματα» ο Ρονάλντο! Η αποκάλυψη του Μόντριτς για τον Πορτογάλο

Η απουσία του Κριστιάνο Ρονάλντο από την κλήρωση του Champions League και τα βραβεία για τους καλύτερους της περασμένη χρονιάς, «σήκωσε» πολύ κριτική για τον Πορτογάλο σούπερ σταρ, με αρκετό κόσμο να κάνει λόγο για… unfair προς τον πρώην συμπαίκτη του στη Ρεάλ Μαδρίτης, Λούκα Μόντρις, ο οποίος και αναδείχθηκε τελικά, κορυφαίος παίκτης της περασμένης σεζόν στη διοργάνωση.

Ο ίδιος ο Κροάτης μέσος, όμως έβαλε τέλος στις φήμες με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο, γνωστοποιώντας το μήνυμα που του έστειλε ο επιθετικός της Γιουβέντους. «Μου έστειλε ένα μήνυμα για να με συγχαρεί. Μου έγραψε ότι είναι πολύ χαρούμενος για εμένα, ότι άξιζα την διάκριση και ότι ελπίζει να τα πούμε σύντομα από κοντά», ανέφερε ο Μόντρις και έκλεισε τα «στόματα» των απανταχού haters.

Modric: Ronaldo congratulated me and said I deserved award https://t.co/P4XOkhCnHl pic.twitter.com/rWaR60oMsI

All that noise, only for Modrić to spit out the truth. pic.twitter.com/uQUjg246cL

