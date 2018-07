Κλήρωση Europa League: Με τη Λουκέρνη ο Ολυμπιακός!

Τη Λουκέρνη θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, όπως προέκυψε από τη σχετική κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στη Νιόν της Ελβετίας και έφερε απέναντί του, τη μοναδική «μονή» ομάδα, γεγονός που διευκολύνει και την προετοιμασία του.



Σχετικά ευνοϊκή ήταν η κλήρωση για τον Ολυμπιακό στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, αφού η ομάδα του Πειραιά ως «ισχυρή» στην κλήρωση, επιλέχθηκε να αγωνιστεί με τους σχετικά αδύναμους Ελβετούς, αποφεύγοντας ομάδες όπως, η ΤΣΣΚΑ Σόφιας και η Ρέιντζερς.

Με βάση όσα έγιναν γνωστά μάλιστα, οι Πειραιώτες θα δώσουν εντός έδρας το πρώτο παιχνίδι στις 9 Αυγούστου, με τον αγώνα ρεβάνς να διεξάγεται στην Ελβετία μια εβδομάδα αργότερα.

Η Λουκέρνη θα είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού στον 3ο προκριματικό γύρο του UEFA Europa League.@FCL_1901 will be the opponent of Olympiacos in the 2018-19 @EuropaLeague third qualification round.#olympiacos #UEL #UELdraw #OLYueldraw pic.twitter.com/po99SZ1qQ9

