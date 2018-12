Ένα απίστευτο video έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες, καθώς απεικονίζει τον άλλοτε σούπερ σταρ του ρωσικού ποδοσφαίρου, Αντρέι Αρσάβιν, “κομμάτια” έξω από strip club, να παίρνει το… άλογό του για το σπίτι.

Ο άλλοτε θρύλος της Ζενίτ, με σπουδαία καριέρα και στην Άρσεναλ, συνεχίζει να παίζει ποδόσφαιρο στο Καζακστάν σε ηλικία 37 ετών, αλλά φαίνεται να μη δίνει το… 100% στη νέα του ομάδα.

Στη Ρωσία έχει ξεσπάσει σάλος μάλιστα με το σχετικό video για έναν άλλο λόγο, αφού ο Ρώσος ποδοσφαιριστής είναι παντρεμένος και το γεγονός ότι αποχωρούσε από strip club είναι προφανώς πιο… καυτό νέο, από το ότι ήταν μεθυσμένος και μετά βίας μπορούσε να περπατήσει. Η σύζυγός του μάλιστα αναγκάστηκε να κλείσει τα social media, μετά τον “καταιγισμό” μηνυμάτων που ακολούθησε.

Ex-Arsenal star Andrei Arshavin was caught leaving a Russian strip club and then rode off on a horse 😂😂 pic.twitter.com/GxZJt04cbr

— ODDSbible (@ODDSbible) December 19, 2018