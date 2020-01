Κόμπι Μπράιαντ: Φόρος τιμής στο 24ο λεπτό στο Μίλαν – Τορίνο! Συγκινητικό video και δάκρυα στο “Σαν Σίρο”

Τη μνήμη του Κόμπι Μπράιαντ και της 13χρονης κόρη του, Τζιάνα, που βρήκαν τραγικό θάνατο την Κυριακή (26/1) σε δυστύχημα με το ελικόπτερο που επέβαιναν, τίμησαν οι οπαδοί της Μίλαν πριν από την αναμέτρηση με την Τορίνο για το Κύπελλο Ιταλίας.

Στο “Σαν Σίρο” τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή, ενώ στα μάτριξ του γηπέδου έπαιζαν διάφορες εικόνες από την καριέρα και τη ζωή του Κόμπε Μπράιαντ, ο οποίος ήταν και φανατικός οπαδός των “ροσονέρι”. Λίγο αργότερα μάλιστα, στο 24ο λεπτό (επειδή φορούσε τη φανέλα με το νούμερο 24 σε όλη του την καριέρα) σήκωσαν ένα πανό που έγραφε “αναπαυτείτε εν ειρήνη Κόμπε και Τζιάνα, πάντα θα είστε μαζί”, με τους παίκτες να σταματούν να παίζουν για κάποια δευτερόλεπτα.

Kobe Bryant being remembered tonight at the San Siro, the home of AC Milan the team he grew up supporting as a kid ❤️🖤 pic.twitter.com/dohEC1gbwD

— Moosa (@Moosa_IRQ) January 28, 2020