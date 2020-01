Κόμπι Μπράιαντ: Μήνυμα Μαρινάκη για τον αδικοχαμένο θρύλο του μπάσκετ! pic

View this post on Instagram

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του Κόμπε Μπράιαντ για το χαμό του ίδιου και της κόρης του, καθώς και στις οικογένειες όλων των θυμάτων του τραγικού αυτού δυστυχήματος. Ένας αθλητής θρύλος που δεν θα ξεχαστεί ποτέ. / My warmest condolences to Kobe Bryant‘s family for his and his daughter’s tragic loss, as well as to all the victims‘ families of this horrific accident. A legendary athlete, that will never be forgotten. #NeverForgotten #RIP #MambaForever #KobeBryant #RipKobe #Bryant