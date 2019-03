Κοριτσάκι «τρελάθηκε» όταν αντίκρισε το Όλντ Τράφορντ! – video

Ένα μικρό κοριτσάκι, οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, βρέθηκε για πρώτη φορά στην έδρα των «κόκκινων διαβόλων» και η αντίδρασή της ήταν εκπληκτική, κάνοντας το σχετικό βίντεο viral.

Σχετική ανάρτηση έκανε μάλιστα και ο αγγλικό σύλλογος στο twitter, γράφοντας: «Γιαυτό το λέμε θέατρο των ονείρων», παραπέμποντας στην έτερη ονομασία του γηπέδου.

This is why we call it the Theatre of Dreams. ♥️ #MUFC

🎥: @lperiofficial pic.twitter.com/UOSq28JEMg

— Manchester United (@ManUtd) March 4, 2019