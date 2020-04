Η Premier League ψάχνει ακόμα ημερομηνία… επανεκκίνησης, οι παίκτες της κάνουν ατομικές προπονήσεις, ακολουθώντας το «Μένουμε σπίτι», αλλά στην Τότεναμ ο Ζοζέ Μουρίνιο φαίνεται πως έχει άλλα σχέδια.

Σύμφωνα με όσα “συνέλαβαν” οι περαστικοί –με video και φωτογραφίες- ο Ζοζέ Μουρίνιο και κάποιοι παίκτες της Τότεναμ επέλεξαν να “συναντηθούν” στο Hadley Common, ένα πάρκο στο Βόρειο Λονδίνο.

O Πορτογάλος τεχνικός φορούσε τα προπονητικά ρούχα της Τότεναμ, ενώ οι Ντάβινσον Σάντσες και Ράιαν Σεσενιόν φαίνονται να τρέχουν και να κάνουν ασκήσεις δίπλα-δίπλα, χωρίς να τηρούν τις απαραίτητες αποστάσεις.

Οι εικόνες αυτές διέρρευσαν στα social media και προκάλεσαν αρνητικές αντιδράσεις στους χρήστες. «Υπήρξε υπενθύμιση στους ποδοσφαιριστές μας να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας», ανέφερε εκπρόσωπος του συλλόγου σε μια προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι.

🏃🏃 Tottenham’s Davinson Sanchez and Ryan Sessegnon were spotted on a run in Hadley Wood this morning as the Spurs players continue to independently train. #THFC #COYS pic.twitter.com/bvtoo1lbD4

Just when you thought Spurs couldn’t get any worse, Mourinho was caught training with three first team players in a London park today, breaking lockdown rules pic.twitter.com/WjJVdRTrtb