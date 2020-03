Ψάχνεις να κάνεις κάτι για να σου περάσει η ώρα τώρα που έχεις μπει σε καραντίνα, λόγω του κορονοϊού; Ο Τζέιμς Μίλνερ έχει κάποιες… εμπνεύσεις για να σε βοηθήσει.

Άλλοι γυμνάζονται, άλλοι παίζουν video games, άλλοι το ρίχνουν στην καθαριότητα ή ακόμα και στον χορό. Ο Τζέιμς Μίλνερ της Λίβερπουλ βρίσκεται κάποιους… ιδιαίτερους τρόπους για να «σκοτώσει» την ώρα του και παράλληλα φέρνει το γέλιο σε αυτούς που είναι κλεισμένοι στα σπίτια τους, λόγω του κορονοϊού.

Αρχικά, θέλησε να κατηγοριοποιήσει τα φακελάκια του με τσάι, αλλά τώρα… ανέβηκε επίπεδο! Ο Μίλνερ αποφάσισε να βγει στην αυλή του και -κρατώντας χάρακα και ένα μικρό ψαλιδάκι- να κουρέψει το γκαζόν του. «Αναρωτιέμαι αν θα μπορούσα να δανειστώ την πινακίδα του Άνφιλντ που λέει “μην πατάτε το γκαζόν”» αναφέρει ο Μίλνερ στο σχόλιο του…

Now the tea bags are sorted I’ve got time to level out this lawn… wonder if I can borrow Anfield’s Keep off the Grass sign 🤔#onebladeatatime #productiveday#snipsnip ✂️ pic.twitter.com/ap510x6mIf