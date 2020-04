Οι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα μπαίνουν… γερά στη «μάχη» που μαίνεται κατά του κορονοϊού και θα αναζητήσουν εταιρεία χορηγό, που θα «δανείσει» το όνομά της στο γήπεδο της ομάδας, την επόμενη αγωνιστική σεζόν.

Η διοίκηση της Μπαρτσελόνα πήρε μια ιστορική απόφαση. Οι Καταλανοί θα θέσουν για πρώτη φορά προς ενοικίαση το όνομα του “Καμπ Νου” για την αγωνιστική περίοδο 2020-21.

Μέσω του θυγατρικού ιδρύματος “Barca Foundation”, στο οποίο προεδρεύει ο αντιπρόεδρος του συλλόγου, Ζόρντι Καρντονέρ Κασάους, οι «μπλαουγκράνα» θα αναζητήσουν εταιρεία χορηγό, που θα «δανείσει» το όνομά της στο γήπεδο της ομάδας, την επόμενη αγωνιστική σεζόν.

Όπως διευκρινίζει στην ανακοίνωσή της η Μπαρτσελόνα, το σύνολο των χρημάτων της χορηγίας θα δοθεί, μέσω του «Barca Foundation», στην έρευνα για την καταπολέμηση του κορονοϊού.

