Κραϊόβα – ΑΕΚ: Αφιερωμένη στο «Make a wish» η κιτρινόμαυρη φανέλα! Pic

Η φανέλα μας στη σημερινή ευρωπαϊκή μας πρεμιέρα κόντρα στην Κραΐόβα αφιερωμένη στο Make A Wish! Για την εκπλήρωση των ευχών που έχουν τη δύναμη να μεταμορφώσουν τις ζωές παιδιών με πολύ σοβαρές ασθένειες. Γιατί μια ευχή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ταξιδιού με τελικό προορισμό τη μεγαλύτερη νίκη, που είναι η τελική θεραπεία! 💛🖤💛🙏 #aekfc#aekfamily#makeawish