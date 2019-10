Κριστιάνο Ρονάλντο: Δώρισε παπούτσια στην Κ17 γυναικών της Πορτογαλίας! – video

Συγχαρητήρια και… παπούτσια έστειλε ο Ρονάλντο στα κορίτσια του τμήματος κ-17 της εθνικής Πορτογαλίας που προκρίθηκαν στην τελική φάση του Euro 2020.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ της Γιουβέντους έσπευσε άμεσα να επιβραβεύσει την ομάδα της χώρας του στέλνοντας μήνυμα συγχαρητήριο μήνυμα και ένα ζευγάρι ποδοσφαιρικά παπούτσια για την κάθε κοπέλα.

Η αντίδραση των κοριτσιών όταν τους προβλήθηκε το μήνυμα και πήραν το δώρο τους ήταν “όλα τα λεφτά”

Δείτε το σχετικό video

Portugal U17s qualified for the Euro 2020 elite round and Cristiano Ronaldo send them all a gift with a special message. This is such a cute gesture from the man himself. ❤️🇵🇹🇵🇹🇵🇹

