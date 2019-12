Κριστιάνο Ρονάλντο: Τα… πήρε με οπαδό! Η “λαβή” και το “κράξιμο”

Γιουβέντους νίκησε με 2-0 στο Λεβερκούζεν, σε ματς για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Champions League, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο ν’ ανοίγει το… δρόμο για τη νίκη της ιταλικής ομάδας.

Το σφύριγμα της λήξης βρήκε τη «βέκια σινιόρα» να πανηγυρίζει και τον πορτογάλο να δείχνει… εξαγριωμένος! Και αυτό γιατί ένας οπαδός εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο και προσπάθησε να βγάλει μια selfie μαζί του… με το λάθος τρόπο.

Ο οπαδός έκανε μια «λαβή» στον Κριστιάνο Ρονάλντο (σ.σ. τον έπιασε άγαρμπα από το λαιμό), γεγονός που αιφνιδιάστηκε και εκνευρίστηκε τον Πορτογάλο.

Οι σεκιούριτι του γηπέδου απομάκρυναν τον οπαδό, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να τον «κράζει» για τη συμπεριφορά του. Ο Μπουφόν πλησίασε τον επιθετικό της Γιουβέντους και του έδωσε μια αγκαλιά, για να τον ηρεμήσει.

Pretty shameful that not once but twice someone managed to get to him. Seeing how many nutters there are these days, they should have done better pic.twitter.com/XFtTfT2vRI

— Juventus News – Juvefc.com (@juvefcdotcom) December 11, 2019