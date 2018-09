«Ξεμπούκωσε» ο Κριστιάνο Ρονάλντο! Δύο γκολ και νίκη για Γιουβέντους – video

Ύστερα από τρία επίσημα παιχνίδια με τη Γιουβέντους στο ιταλικό πρωτάθλημα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο κατάφερε να ανοίξει λογαριασμό με τη «Μεγάλη Κυρία».

Ο Πορτογάλος σταρ πέτυχε και τα δύο γκολ της ομάδας του Τορίνο στην εντός έδρας νίκη επί της Σασουόλο με 2-1, για την τέταρτη αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος. Το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Γιουβέντους το πέτυχε στο 50′, σπρώχνοντας από το μισό μέτρο την μπάλα στα δίχτυα, ενώ 15 λεπτά αργότερα βρήκε και πάλι δίχτυα, τελειώνοντας με υποδειγματικό τρόπο μία αντεπίθεση της ομάδας του Αλέγκρι.

Οι φιλοξενούμενοι το μόνο που κατάφεραν ήταν να μειώσουν το σκορ στις καθυστερήσεις, με κεφαλιά του Μπαμπακάρ.

Η Γιουβέντους έκανε το 4/4 στο ιταλικό πρωτάθλημα και παρέμεινε μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας.

He’s off the mark! @Cristiano won’t care that it’s probably the easiest goal of his career. He is up and running and his three-and-a-half game drought (!) is over. It’s @juventusfcen 1 – @SassuoloUS 0. Up and running! Subscribe – https://t.co/YbI6T6O8MU #CR7 #Ronaldo #Juve pic.twitter.com/IXWfTcdRI2

— Eleven Sports (@ElevenSports_UK) September 16, 2018