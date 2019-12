Ξενερωμένος ο Καντονά! Απίστευτη ατάκα για Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο γνωστός… καυστικός Ερίκ Καντονά! Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απογοητεύει με τη φετινή της εικόνα και ο Γάλλος θρύλος της ομάδας βρήκε μια πολύ αστεία ατάκα, για να περιγράψει αυτό που βλέπει εντός αγωνιστικού χώρου.

Αφού ξεκαθαρίζει ότι η Γιουνάιτεντ έχει μία ξεχωριστή θέση στην καρδιά του, ο Καντονά προσθέτει ότι το να παρακολουθεί κάποιος τους αγώνες της τώρα είναι σαν να «κάνεις έρωτα σαν ηλικιωμένος».

«Θα επιστρέψει όμως γιατί είναι το μεγαλύτερο κλαμπ στον κόσμο», πρόσθεσε, για να… καλμάρει κάπως τους φίλους της Γιουνάιτεντ.

And rounding off The King's review of 2019… What does Eric Cantona think about the modern day Manchester United? 👀 😂 #MUFC #PL #TheKings2019 pic.twitter.com/5tvjQTMBUF

