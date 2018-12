Ελληνοκύπριος πέταξε τη μπανάνα στον Ομπαμεγιάνγκ! “Δεν είμαι ρατσιστής – Ορκίζομαι στα παιδιά μου”

Ένας 57χρονος με καταγωγή από την Ελλάδα και την Κύπρο, ονόματι Αβέρωφ Παντελή, είναι ο οπαδός που κατηγορήθηκε για ρατσισμό στο παιχνίδι της Άρσεναλ με την Τότεναμ στο Λονδίνο.

Ο φίλος των “Σπερς” αποκλείστηκε για την υπόλοιπη ζωή του από τα γήπεδα της Πρέμιερ Λιγκ, καθώς φάνηκε να πετά μία μπανάνα στον αγωνιστικό χώρο και δη προς τον Πιερ Ομπαμεγιάνγκ, όταν εκείνος σκόραρε για την ομάδα του. Ο ίδιος ο Παντελή πάντως, αρνήθηκε ότι το γεγονός συνδέεται με ρατσισμό, μιλώντας στην thesun.co.uk.

«Δεν είμαι ρατσιστής. Είμαι Ελληνοκύπριος. 100% δεν είμαι ρατσιστής. Ορκίζομαι στη ζωή των παιδιών μου ότι δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Απολογούμαι αν προσέβαλα τον οποιονδήποτε από τα δυο κλαμπ, ειδικά στην Τότεναμ. Ήταν τρελό αυτό που έκανα και δεν είχα πρόθεση να προσβάλλω κανέναν με τον οποιονδήποτε τρόπο.

Κατηγορήθηκα ότι πέταξα ένα αντικείμενο. Δεν κατηγορούμαι για οτιδήποτε ρατσιστικό. Η αστυνομία δέχτηκε ότι δεν ήταν κάτι ρατσιστικό. Έκανα ένα μεγάλο λάθος και ειλικρινά συγγνώμη.

Χωρίς να το σκεφτώ, έπιασα τη μπανάνα και την πέταξα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν την πέταξα στους παίκτες. Είναι κάτι εκτός του χαρακτήρα μου. Δεν έκανα την οποιαδήποτε ρατσιστική σύνδεση».

Tottenham fan arrested for throwing banana on pitch as Arsenal forward Pierre-Emerick Aubameyang celebrates goal in north London derby https://t.co/A6xmwcbViV pic.twitter.com/xIfSOJnuEm

— MailOnline Sport (@MailSport) December 2, 2018