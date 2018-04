Μετά το τέλος του αγώνα της Ρόμα με την Μπαρτσελόνα, ο Κώστας Μανωλάς ξέσπασε σε λυγμούς. Η κάμερα απαθανάτισε τον διεθνή Έλληνα κεντρικό αμυντικό να κλαίει από τη χαρά του στην ανάκρουση του ύμνου της ομάδας, λίγα δευτερόλεπτα μετά την ιστορική πρόκριση των Ιταλών στα ημιτελικά του Champions League.

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ έγραψε ιστορία κι όπως ήταν φυσικό, ήταν πολύ συγκινημένος.

The hero Kostas Manolas in tears after the match during the singing of “Grazie Roma”. pic.twitter.com/yiUseGAOfW

— RomaPress (@ASRomaPress) April 10, 2018