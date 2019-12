Ξέσπασε ο προπονητής! Χειρονομίες και… μεσαίο δάχτυλο – video

Η Γκαζιαντέπσπορ έμεινε στο 0-0 στην έδρα της Κόνιασπορ και ο προπονητής της ομάδας βρέθηκε και στο στόχαστρο των οπαδών.

Ο Μάριους Σομούντιτσα άνοιξε διάλογο με φίλους της ομάδας των γηπεδούχων μετά το τέλος του ματς, ενώ ακολούθησε το ξέσπασμα του στη συνέντευξη Τύπου.

Ο κόουτς της φιλοξενούμενης εξέφρασε τον εκνευρισμό του, έκανε τις χειρονομίες που του έκαναν οπαδοί και στο τέλος είπε: “Όταν ακούς να σου λένε ότι σου γαμ&$% η μάνα, δεν σου αρέσει…”.

Epic video. The best press conf in the history of press conferences. Sumudica showing explicit signs in his press conf following the game vs Konyaspor. Also saying the home fans chanted 'I fuck you mother' towards him. Best 2 mins ever. pic.twitter.com/O05UPeCNwQ

— Emanuel Roşu (@Emishor) December 9, 2019