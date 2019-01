Κύπελλο Αγγλίας: “Λύκοι”… κατασπάραξαν τη Λίβερπουλ! videos

Θύμα έκπληξης στην 3η φάση του Κυπέλλου Αγγλίας έπεσε η Λίβερπουλ που ηττήθηκε στην έδρα της Γουλβς με 2-1 και αποχαιρέτησε τον θεσμό.

Η ομάδα του Κλοπ –με αρκετούς αναπληρωματικούς στη σύνθεση της- «έχασε» τον Λόβρεν στο 6’ με τραυματισμό και βρέθηκε στο 38′ πίσω στο σκορ, ,ε τον Ραούλ Χιμένες να κάνει το 1-0 με δυνατό δεξί σουτ.

Η Λίβερπουλ έφερε το ματς στα ίσα στο 51’ με δυνατό αριστερό ο Οριγκι. Τέσσερα λεπτά αργότερα όμως ο Ρούμπεν Νέβες διαμόρφωσε το τελικό 2-1 με τρομερό σουτ εκτός περιοχής. Στο 69′ ο Σακίρι είχε δοκάρι με απευθείας εκτέλεση φάουλ (σ.σ. ο Ρούντι κατάφερε να ακουμπήσει όσο έπρεπε την μπάλα με τα ακροδάχτυλα του).

☄ | @DivockOrigi slams the ball into the back of the net to draw @LFC level! pic.twitter.com/QLU1bJ7v36

— The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 7, 2019