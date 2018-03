Η Τότεναμ “καθάρισε” με χαρακτηριστική ευκολία την πρόκριση στους “4” του Κυπέλλου Αγγλίας, επικρατώντας εκτός έδρας της σουόνσι με 3-0.

Η ομάδα του Λονδίνου πήρε το “εισιτήριο” για τα ημιτελικά του θεσμού με τα γκολ των Ερικσεν (11′, 62′) και Λαμέλα (45′).

— Last Word On Spurs🎙 (@LastWordOnSpurs) March 17, 2018

Erik Lamela’s fantastic strike right on half-time to gives Spurs a deserved 2-0 lead. #THFC #COYS pic.twitter.com/CjY7TfUvfO

Christian Eriksen’s second goal of the afternoon and Tottenham Hotspur’s 3rd.

The ‘Great Dane’ now has 8 goals in 10 games against Swansea.#THFC #COYSpic.twitter.com/qPkUNxxXEu

— Last Word On Spurs🎙 (@LastWordOnSpurs) March 17, 2018