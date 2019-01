Κύπελλο Αγγλίας: Στο… ρελαντί η πρόκριση της Γιουνάιτεντ! videos

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατέβαλε την αντίσταση της Ρέντινγκ με 2-0, χάρη στα γκολ των Μάτα (22΄, πέναλτι) και Λουκάκου (45+4΄) και πήρε το “εισιτήριο” για τον τέταρτο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας.

Cool as you like @juanmata8 ❄️ pic.twitter.com/modKbYx66V

Οι “κόκκινοι διάβολοι” πέτυχαν έτσι την πέμπτη τους νίκη σε ισάριθμα ματς, από τη στιγμή που κάθισε στον πάγκο τους ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ.

Σε άλλα ματς, η Γουέστ Χαμ επιβλήθηκε με 2-0 της Μπέρμιγχαμ, ενώ η Μπέρνλι χρειάστηκε το πέναλτι του Γουντ στις καθυστερήσεις (90+2΄), προκειμένου να ξεπεράσει το “εμπόδιο” της Μπάρνσλεϊ (1-0).

An emotional celebration from @AndyTCarroll as he scores to book @WestHamUtd's place in the Fourth Round. 🙌 pic.twitter.com/bwKAW69Mrt

— The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 5, 2019