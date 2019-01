Κύπελλο Αγγλίας: “Super” ματς στον 4ο γύρο! video

Η Άρσεναλ θα υποδεχτεί την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Εmirates» -μέσα στο τριήμερο 26-28 Ιανουαρίου- στο πιο μεγάλο παιχνίδι που προέκυψε από την κλήρωση της φάσης των «32» του Κυπέλλου Αγγλίας.

#MUFC have been drawn away to Arsenal in the #EmiratesFACup fourth round. The tie will be played between 25-28 January. pic.twitter.com/xnxUvc9qHp

— Manchester United (@ManUtd) January 7, 2019