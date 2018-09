Κύπελλο Ελλάδας: Νικηφόρο… πείραμα! Δυσκολεύτηκε ο Ολυμπιακός – Φώναξε “παρών” ο Μάνος

Δεν εντυπωσίασε, αλλά όταν στη… γωνία υπάρχει το εντός έδρας ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ και το ματς στο Μιλάνο για το Europa League, τότε το ζητούμενο είναι απλά η νίκη. Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Λεβαδειακού (1-0) μέσα στο “Γ. Καραϊσκάκης” για την πρώτη αγωνιστική των ομίλων του κυπέλλου Ελλάδας, σε ένα ματς όπου τα… φώτα στράφηκαν σε δύο παίκτες.

Ο Γιάγια Τουρέ πήρε το περιβραχιόνιο στα 58′ λεπτά που αγωνίστηκε στην “πειραματική” ενδεκάδα των Πειραιωτών και έδειξε πως του λείπουν παιχνίδια και ρυθμός. Την ίδια ώρα όμως ο Μάνος έστειλε… μήνυμα στον Μαρτίνς πως μπορεί να τον υπολογίζει για την επίθεση των “ερυθρόλευκων”, δείχνοντας μεγάλη διάθεση και πετυχαίνοντας το μοναδικό τέρμα του αγώνα. Όσον αφορά τους Γκιγέρμε και Ναουέλ, ο πρώτος έδειξε να έχει καλύτερα πατήματα με το πέρας των λεπτών, την ώρα που ο δεύτερος δεν μπόρεσε να πιάσει καλά επίπεδα απόδοσης.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Λεβαδειακό! / The line-up for today's match against Levadiakos!#olympiacos 🔴⚪ #greekcup #OlyLev #lineup pic.twitter.com/7zwOeDhOlq

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) September 27, 2018