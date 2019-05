Κυπελλούχος Ιταλίας στο… φινάλε η Λάτσιο! video

Την κατάκτηση του 7ου Κυπέλλου Ιταλίας στην ιστορία της πανηγυρίζει η Λάτσιο. Οι Ρωμαίοι δυσκολεύτηκαν πολύ κόντρα στην Αταλάντα, αλλά πήραν τη νίκη με 2-0 μέσα στο «Ολίμπικο» πετυχαίνοντας δυο γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Η ομάδα του Γκασπερίνι έδειξε μεγάλο ενθουσιασμό, αλλά στάθηκε άτυχη, έχοντας δύο δοκάρια (25’ και 76’). Η ομάδα του Ιντζάκι όμως κατάφερε να φτάσει στη νίκη, που της δίνει και ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο για τη νέα σεζόν, με τα τέρματα των Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς (82’) και Κορέα (90’).

Here’s Joaquin Correa’s solo goal to clinch the Coppa Italia. Correa scored 4 goals and had 6 assists in Serie A this year. He also scored 2 goals and had 1 assist in Europa League. He’s 24 years old and hasn’t been called up for @Argentina since 9/6/17. pic.twitter.com/TTvDoM1SXa

— Matias Wodner, First of His Name (@matiwod) May 15, 2019