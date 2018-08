Κυριάκος: «Έλιωσε η καραμέλα του ευνοημένου ΠΑΟΚ! Έπρεπε να υπάρχει ήδη VAR»

Ξεκίνησε ένας πολύ δύσκολος μαραθώνιος, πολύ πιο πολύπλοκος και ανηφορικός από τον προηγούμενο. Αλλά κι ο ΠΑΟΚ είναι πολύ πιο έτοιμος και υποψιασμένος. Στο δικό μας «χωριό των τρελών» τα κεφάλια φυτρώνουν πολλαπλά όταν πας να μας κόψεις το ένα… Ξεκίνησε ένας μαραθώνιος που θα είναι sold out σε κάθε του στάση, αποτέλεσμα της τιμής που μας έκαναν 20.112 φίλαθλοι να δηλώσουν την μόνιμη παρουσία τους σε όλα τα παιχνίδια. Ξεκίνησε ένας μαραθώνιος με καλύτερους αντιπάλους και με την ένταση της περυσινής σεζόν να μην έχει καταλαγιάσει. Μην αναλώνεστε σε κραυγές απέναντι σε ανθρώπους που είτε δεν θέλουν, είτε δεν μπορούν να συμφωνήσουν μαζί μας. Η καραμέλα του «ευνοημένου ΠΑΟΚ» τους έλιωσε κάπου στα τέλη του περασμένου Φεβρουαρίου, όπως και η δική μας διάθεση να συζητήσουμε επ´αυτού. Ενοχές ας έχουν οι ένοχοι… Ξεκίνησε ένας μαραθώνιος που θα έπρεπε να έχει VAR από την αρχή του, όπως επιτακτικά ζητάμε -και πετύχαμε να έρθει τελικά- εδώ και δυο χρόνια. Όποιος έχει αμφιβολίες για τις διαιτητικές αποφάσεις, καλό θα είναι να πιέσει από το δικό του… μετερίζι/blog/τηλεοπτικό σταθμό/ραδιόφωνο… Το VAR θα μας έδινε την απάντηση για το πέναλτι του Πρίγιοβιτς, το φράγμα μέσα στην περιοχή του Ιγκλέσιας, το τάκλιν για δεύτερη κίτρινη του Κότσιρα, τη σκαριά του Ιγκλέσιας και όλες τις άλλες «αμφισβητούμενες» φάσεις. Το τι θα πω εγώ, οι συνάδερφοι των άλλων ομάδων, οι δημοσιογράφοι κι οι «δημοσιογράφοι» είναι απλά νερό στο μύλο του «να χαμε να λέγαμε». Και για την ελευθερία της άποψης στο ελληνικό ποδόσφαιρο παλέψαμε και αποδεικνύουμε συνεχώς πως την προφυλάσσουμε κι όταν δεν μας συμφέρει. Υγεία σε όλους τους ποδοσφαιριστές και μακάρι σ´αυτό το πρωτάθλημα ο καθένας να πάρει ό,τι του αξίζει. Καλή χρονιά!

